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Скабеева предложила провести «предвыборный спарринг» Порошенко и Зеленского

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Скабеева предложила провести «предвыборный спарринг» Порошенко и Зеленского

Москва, 4 апреля. Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила выступить в качестве модератора дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

О желание провести «предвыборный спарринг» Скабеева рассказала в социальных сетях. Сначала Скабеева разместила в Twitter обращение президента Украины Петра Порошенко, который принял вызов Зеленского, согласившись на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Скабеева предложила провести «предвыборный спарринг» Порошенко и Зеленского

Вскоре Скабеева сообщила подписчикам, что готова провести дебаты Порошенко и Зеленского. Более того, российская телеведущая пообещала выучить украинский язык. Свой гонорар Скабеева пообещала перевести в Международный валютный фонд в счет оплаты долга Украины.

Напомним, ранее шоумен Владимир Зеленский предложил президенту Украины Петру Порошенко провести дебаты на 70-тысячном стадионе в Киеве. Порошенко принял вызов. Решение, относительно того возможна ли встреча Зеленского и Порошенко в «Олимпийском», примет ЦИК Украины, ведь в регламенте Центризбиркома прописано, что дебаты должны проходить в студии национального вещателя.

Автор: Федор Веснин
Источник: Twitter
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