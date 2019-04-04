Скабеева предложила провести «предвыборный спарринг» Порошенко и Зеленского

Москва, 4 апреля. Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила выступить в качестве модератора дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

О желание провести «предвыборный спарринг» Скабеева рассказала в социальных сетях. Сначала Скабеева разместила в Twitter обращение президента Украины Петра Порошенко, который принял вызов Зеленского, согласившись на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Вскоре Скабеева сообщила подписчикам, что готова провести дебаты Порошенко и Зеленского. Более того, российская телеведущая пообещала выучить украинский язык. Свой гонорар Скабеева пообещала перевести в Международный валютный фонд в счет оплаты долга Украины.

Объективность и беспристрастность я гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови. До встречи в «Олимпийском». Стадион, так стадион! Думай...те!



«Хто, якщо не я»



p.s. свой гонорар обещаю перевести МВФ в счёт оплаты внешнего долга Украины. — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) April 4, 2019

Напомним, ранее шоумен Владимир Зеленский предложил президенту Украины Петру Порошенко провести дебаты на 70-тысячном стадионе в Киеве. Порошенко принял вызов. Решение, относительно того возможна ли встреча Зеленского и Порошенко в «Олимпийском», примет ЦИК Украины, ведь в регламенте Центризбиркома прописано, что дебаты должны проходить в студии национального вещателя.