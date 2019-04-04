Эксперт назвал неуместным протест Японии из-за учебных стрельб РФ на Курилах

Российский эксперт Анатолий Кошкин назвал неуместным дипломатический протест Токио из-за военных маневров, проведенных армией России в районе южной части Курильских островов.

Как стало известно, протест МИД Японии был заявлен по дипломатическим каналам 2 апреля.

«Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах (так в Японии называют южную часть Курил — Прим. ФАН) и противоречит нашей позиции в отношении этих островов», — отметили в японском внешнеполитическом ведомстве.

Комментируя корреспонденту ФАН японский дипломатический демарш, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока и ведущий эксперт по российско-японским отношениям Анатолий Кошкин заявил, что та формула, которую избрали и артикулируют в Токио, стала рутинной и, можно сказать, ритуальной».

«Что бы ни происходило на Курилах, особенно в части небольшого и ограниченного контингента российских Вооруженных сил на островах, вызывает недовольство и дипломатические протесты. Причем этих протестов стало так много, что это выглядит как-то странно и удивительно, ибо дипломатический протест, в практике взаимоотношений иностранных государств, довольно сильный демарш. Я считаю, что японцев волнуют не столько учения и маневры, которые безусловно никакой угрозы Японии нести не могут, сколько само присутствие ВС РФ на островах», — пояснил эксперт.

Собеседник ФАН также добавил: раздражение японцев присутствием российских военных вызвано тем, что ранее Токио в одностороннем порядке объявил Южные Курилы собственной территорией, на которую якобы распространяется японский суверенитет.

«Меня удивляет то, что это произошло сразу же после завершения очередного раунда стратегического диалога, который прошел между заместителями министров иностранных дел двух стран. По итогам диалога было заявлено, что наметилась позитивная тенденция в развитии отношений наших государств. Однако о том, что это за тенденции, не сообщалось и, судя по новому протесту, — никаких подвижек в плане «главного» для японцев вопроса по территории не проявилось. И если верить руководству нашей страны, впредь проявиться не может», — продолжает Кошкин.

Позиция российской стороны заключается в том, что Япония, прежде чем рассматривать вопрос о подписании мирного договора, должна признать все Курильские острова законно принадлежащими России и только исходя из этого вести переговоры о мирном договоре.

«Хотелось бы еще отметить, что само понятие мирный договор в Японии является эвфемизмом возвращения, как они говорят, северных территорий. А для нас это просто лишнее подтверждение окончания всех послевоенных проблем и широкого развития торгово-экономических связей с нашей соседкой Японией. Поэтому протесты, безусловно, омрачают наши отношения, и я думаю, что в Токио не могут этого не понимать. Если они действительно хотят налаживать отношения с Россией эти протесты, на мой взгляд, являются неуместными и даже несуразными. Дело в том, что суверенитет на эти территории имеет только наша страна, и только она вправе действовать на этих территориях так, как считает нужным», — заключил доктор исторических наук.

Напомним, официальный Токио не признает суверенитета России над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи под свой контроль. В свою очередь Москва последовательно напоминает Японии о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами.