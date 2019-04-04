Сирия новости 4 апреля 12.30: САА нейтрализовала банду ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе уничтожен конвой «Ан-Нусры»

Сирия, 4 апреля. САА предотвратила проникновение террористов ИГ1 в район Абу Кемаля, в Идлибе уничтожен военный конвой «Джебхат ан-Нусры»1, «Джейш аль-Изза» провоцирует столкновения с САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают боеприпасы радикалов в Дамаске, ликвидировали банду ИГ в Дейр-эз-Зоре, ведут обстрел позиций террористов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: пыталось проникнуть на подконтрольные САА территории Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевиков и вооружение в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): открыла огонь по позициям САА в Хаме.

Курды: подверглись атаке неизвестных в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают проводить зачистку территорий оазиса Восточная Гута от следов присутствия группировок вооруженной оппозиции. Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianReporters), что бойцы правительственных сил САР взрывают мины и боеприпасы радикальных исламистов в районе Аль-Кабун.

Напомним, южный пригород Дамаска был освобожден от боевиков весной прошлого года. Джихадисты вынужденно сдали свои позиции сирийской армии и покинули регион.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе деревни Муазила, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24).

Напомним, недавно курды заявили, что освободили восточную часть провинции Дейр-эз-Зор от террористов «Исламского государства», однако джихадисты продолжают скрываться в районе Аль-Багуз и предпринимают попытки проникновения на территории региона, подконтрольные правительственным силам. Telegram-канал (@new_militarycolumnist) пишет, что САА нейтрализовала группу радикалов при попытке пробраться в район Абу-Кемаля.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) о перестрелках между правительственными войсками САР и джихадистами в окрестностях поселений Маарет ан-Нуман, Серакиб и Хан Субуль.

Кроме того, информационное агентство Gulf 365 сообщает, что бойцы сирийской армии уничтожили военный конвой радикалов «Джебхат ан-Нусры», двигавшийся по трассе между поселениями Тахтая и Хан-Шейхун.

Провинция Хама

Радикальные исламисты группировки «Джейш аль-Изза» открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хама, передает информационное агентство Orient News. В ответ на агрессию джихадистов правительственные войска САР нанесли ряд ударов по их укрытиям, сообщает местный Twitter-канал (@SteeleM35085377).

Также военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@syria24media), что бойцы САА нейтрализовали банду «Джебхат ан-Нусры» в этой же части региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)