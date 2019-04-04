Грушко прокомментировал заявление США о закупке С-400 Турцией

Москва, 4 апреля. Соединенные Штаты не стесняются в выборе средств давления на своих союзников, которые заявили о намерении приобрести российские ЗРК С-400. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя слова вице-президента США Майка Пенса о предстоящем выборе Турции между НАТО и закупкой С-400.

По словам Грушко, политика альянса построена округ «демонизации России». Это, как считает дипломат, необходимо, чтобы «удержать распадающийся западный мир». Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что Россия и НАТО понимают, что необходимо искать пути для налаживания диалога и снятия напряженности.

Грушко заявил, что Соединенные Штаты намерены создать «целый класс вооружений», который способен «выполнять конвенциональными средствами функции ядерного оружия».

«К этому следует добавить ведущуюся модернизацию размещенных в Европе бомб свободного падения путем повышения их точности и понижения мощности, то есть придания им функции не оружия возмездия, а оружия театра военных действий», — резюмировал Грушко.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США оказывают серьезное давление на Турцию в вопросе с поставками российских систем С-400. Однако власти Турции не откажутся от покупки у России зенитно-ракетных систем даже в том случае, если Анкаре удастся договориться с Соединенными Штатами о приобретении систем Patriot.

Научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев сообщил, что Турция не будет идти на поводу у американцев, которые переживают из-за приобретения Анкарой российского комплекса, так как этот шаг может спровоцировать «принцип домино, и другие страны заинтересуются российскими поставками».

Напомним, ЗРК «Триумф» предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения, с РФ переговоры по его приобретению ведут не только Турция, но и Саудовская Аравия, и Катар, а весной 2018 года С-400 были поставлены в Китай.