В Бурятии задержали двух школьников, осквернивших 89 могил

Улан-Удэ, 4 апреля. Правоохранительные органы Бурятии задержали двух школьников, осквернивших 89 могил на окраине села Бичуры. Подростки помещены в центр для несовершеннолетних нарушителей, сообщает пресс-служба главка МВД по региону.

Задержание несовершеннолетних осквернителей состоялось в конце марта. С заявлением о повреждении могильных памятников в полицию обратился местный житель. Сотрудники правоохранительных органов, выехавшие на кладбище, обнаружили, что надгробия измазаны краской и исписаны нецензурными словами. Также неизвестные осквернители перевернули часть могильных оград.

Полицейские начали обход местных дворов, в ходе которого обнаружили в одном из домов куртку и обувь, испачканные краской. По горячим следам были задержаны школьники, возраст которых 10 и 12 лет. Подростки рассказали, что пришли на кладбище собирать металлолом, но увидели там банки с краской, оставленные местными жителями для ухода за могилами, и решили испортить памятники из хулиганских побуждений.

Оба несовершеннолетних нарушителя посещают школу. Отмечается, что младший подросток воспитывается в многодетной семье, а старший состоит на учете в ПДН из-за появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции проводят профилактическую работу с родителями подростков и устанавливают обстоятельства происшествия, чтобы принять правовое решение.

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