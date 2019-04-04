В МИД РФ рассказали о реакции США на озабоченность России по ДРСМД

Москва, 4 апреля. США и НАТО так и не предоставили доказательства якобы нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Вместо этого, как отметил он, Штаты и страны-участницы альянса занимаются тем, что «заметают под ковер» российские озабоченности. Так Грушко прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники североатлантической организации убеждены в том, что Москва нарушает договор. По его словам, у России якобы появились «мобильные, трудно выявляемые, способные нести ядерные вооружения» ракеты, «снижающие порог применения ядерного вооружения в конфликте».

В ответ Грушко напомнил о том, что Россия неоднократно отвергала безосновательные обвинения в нарушении ДРСМД, и на этот счет ему добавить нечего. Замминистра также отметил, что Москва настойчиво просила Штаты предоставить доказательства, если они, конечно, имеются у американской стороны. Однако со стороны Вашингтона никаких фактов предоставлено не было.

«О чем здесь говорить? Как обычно, США, а теперь и страны НАТО заметают под ковер наши законные озабоченности, связанные с многолетними нарушениями договора самими США», — отметил Грушко.

Замглавы МИД РФ отметил, что прежде всего это касается размещения пусковых установок МК-41, способных пускать «томагавки» наземного базирования». Он напомнил, что в Румынии уже размещены 24 такие установки, а в 2020 году Штаты планируют разметить уже 48 МК-41 в Польше, хотя это прямо запрещено договором.

Второй момент, по словам Грушко, связан с использованием ракет средней дальности для тестирования ракет ПРО США, а также созданием целого класса беспилотников с ударными вооружениями. Более того, как отметил дипломат, сейчас их активно размещают в Восточной Европе, однако для стран НАТО «это как будто не существует», пишет РИА Новости.

Как сообщала ранее «Свободная пресса», в Совете Федерации и в Госдуме назвали выход России из ДРСМД логичным ответом на агрессивные шаги США.

Генсек НАТО и ранее выступал с заявлениями о том, что «Россия нарушает ДРСМД». В марте он заявил, что об этом якобы говорят «разведданные союзников, в том числе США». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко заметила, что Столтенберг «врет и не краснеет», пишет «Царьград».