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В Минздраве рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в ДТП в Подмосковье

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В Минздраве рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в ДТП в Подмосковье

Москва, 4 апреля. Пострадавшая в аварии в Подмосковье восьмилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, заявил представитель регионального Минздрава.

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика пострадали два человека, шесть человек погибли.

«Двое — взрослый и ребенок — госпитализированы в домодедовскую больницу в тяжелом состоянии», — рассказали источники ТАСС в региональном ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время врачи предпринимают все возможные усилия, чтобы помочь пострадавшим.

Страшная авария произошла утром в четверг на 65 километре автомобильной дороги М-4 «Дон». Столкновение произошло между микроавтобусом Mercedes и грузовиком Scania​​​. Как оказалось, микроавтобус возил людей по маршруту Тула — Москва незаконно.

Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП.

Ранее ФАН опубликовало видео с места ДТП.

По одной из версий причины трагедии, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, пишет «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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