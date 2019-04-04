В Минздраве рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в ДТП в Подмосковье

Москва, 4 апреля. Пострадавшая в аварии в Подмосковье восьмилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, заявил представитель регионального Минздрава.

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика пострадали два человека, шесть человек погибли.

«Двое — взрослый и ребенок — госпитализированы в домодедовскую больницу в тяжелом состоянии», — рассказали источники ТАСС в региональном ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время врачи предпринимают все возможные усилия, чтобы помочь пострадавшим.

Страшная авария произошла утром в четверг на 65 километре автомобильной дороги М-4 «Дон». Столкновение произошло между микроавтобусом Mercedes и грузовиком Scania​​​. Как оказалось, микроавтобус возил людей по маршруту Тула — Москва незаконно.

Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП.

Ранее ФАН опубликовало видео с места ДТП.

По одной из версий причины трагедии, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, пишет «Газета.ru».