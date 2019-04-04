ВЦИОМ рассказал о симпатиях россиян к кандидатам в президенты Украины

Москва, 4 апреля. Более 30% россиян, осведомленных о президентских выборах на Украине, выразили симпатию лидеру первого тура Владимиру Зеленскому, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Об избирательной кампании на Украине слышали 93% россиян, в том числе 39% внимательно следят за президентской гонкой, отметили в Центре. При этом доля тех, кто не слышал о выборах президента Украины, уменьшилась с 20% до семи процентов.

«Россияне в большей степени выразили симпатию Владимиру Зеленскому (31%), нежели Петру Порошенко (1%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Так, 20% респондентов объяснили свою симпатию к Зеленскому тем, что он «лучше, чем Порошенко». Еще 18% опрошенных считают, что лидер первого тура сможет изменить страну в лучшую сторону, 15% импонирует «новое лицо» у власти. Еще 11% граждан России отметили, что им нравится Зеленский, поскольку он молодой и энергичный, сообщил «Взгляд.ру». Девять процентов участников опроса верят, что Зеленский сможет наладить отношения Киева с Москвой.

Большинство респондентов (73%), отвечая на вопрос, нужен ли сейчас России человек, подобный Зеленскому, дало отрицательный ответ. Положительный ответ дали только восемь процентов, еще семь процентов заявили, что ничего не знают о нем. 11% респондентов затруднились ответить на вопрос.

При этом 63% россиян не расположены ни к одному из кандидатов в президенты Украины, отметила «Газета.ру».

Напомним, граждане Украины выбирали следующего лидера страны 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре числа голосов. В связи с этим на Украине назначен второй тур, в котором примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.