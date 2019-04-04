Дамаск, 4 апреля. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X открыл торжественную выставку под названием «Слово стало телом» в церкви Святого Креста в Дамаске. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Патриарх Иоанн X объяснил, что открытие этой выставки подтверждает упорство и силу сирийского народа, который по-прежнему противостоит террористическим атакам, пока сирийская правительственная армия совместно с мудрыми властями успешно освобождают и восстанавливают страну после долгих лет разрухи.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Патриарх Иоанн X отметил, что на выставке, которая продлится до второго числа следующего месяца, можно посмотреть множество икон из разных сирийских церквей, изображающих развитие сирийского христианского наследия в его древних и современных школах, включая византийские, итальянские, македонские и русские. Он также напомнил, что некоторые важные иконы были сожжены и уничтожены террористами в древнем городе Маалула. Часть из этих реликвий сейчас пытаются восстановить специалисты.

В свою очередь художница Навал Хасни Эстванус, присутствовавшая на открытии выставки, рассказала, как работала над созданием современных икон. В своих работах она ориентировалась на византийскую школу.

Ранее сообщалось, что делегация РПЦ в Сирии передала местным верующим послания любви и солидарности. Во главе делегации выступил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Делегация посетила храм Святого Игнатия Антиохийского и собор Богоматери в Дамаске и подарила иконы, выгравированные на дереве, в знак дружбы и любви русского народа к сирийцам.