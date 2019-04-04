Первый канал отреагировал на обвинения остеопата в адрес Малышевой

Москва, 4 апреля. В дирекции общественных связей Первого канала отреагировали на ситуацию с телеведущей Еленой Малышевой, которую врач-остеопат Дмитрий Мохов обвинил в непрофессионализме. В дирекции подчеркнули, что Малышева уже подробно объяснила случившееся.

Как отметила глава дирекции общественных связей Первого канала Лариса Крымова, в связи с этим канал не будет комментировать ситуацию.

«Малышева уже написала об этом в Instagram. Свой пост она оперативно повесила еще вчера. Там все изложено довольно подробно», — сказала Крымова в комментарии Nation News.

Ранее Малышева отметила, что создатели программы «Жить здорово!» с осторожностью относятся к термину «остеопат», так как в России остеопатами себя зачастую называют люди, которые даже не имеют диплома врача. Как передает «Газета.Ru», телеведущая также сообщила, что программа постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» утверждена только с сентября 2018 года. Первый выпуск докторов после ординатуры состоится в 2019 году.

Напомним, врача-остеопата Дмитрия Мохова возмутили слова Малышевой о том, что «остеопатии не существует как специальности». По его мнению, телеведущая оскорбила тысячи российских докторов этого профиля. Заместитель Мохова Екатерина Воеводовская заявила, что на имя генерального директора Первого канала Константина Эрнста было написано официальное письмо.