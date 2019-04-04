Названы самые массовые профессии в России

Москва, 4 апреля. Самыми массовыми в РФ профессиями являются водитель и продавец, передает Федеральная служба государственной статистики за 2018 год.

По словам руководителя пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru Сергея Денисенко, найти работу водителям и продавцам не так сложно, так как именно в этих сферах часто наблюдается «текучка». Также он подчеркнул, что рынок труда перенасыщен кассирами, официантами, поварами, охранниками, грузчиками, курьерами и операторами колл-центра.

Денисенко отметил, что есть достаточно большое количество вакансий, не предполагающих наличие у кандидата опыта работы, это касается и грузчиков, и операторов колл-центров, и продавцов, пишет News.ru.

Например, по последним исследованиям Rabota.ru, для тех же водителей такси средняя зарплата в Москве достигает 100 тысяч рублей. Для официантов и поваров она варьируется в пределах 50 тысяч — 60 тысяч рублей. Средняя зарплата охранников в столице 40 тысяч рублей, — резюмировал Денисенко.

Ранее в Минтруде России рассказали, специалисты каких сфер не могут найти работу в РФ. В частности, наибольший переизбыток зафиксирован в сфере бизнеса, а также в административных областях.