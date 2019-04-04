Зеленский назвал способы возвращения Донбасса в состав Украины

Киев, 4 апреля. Юморист, основатель студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что знает, как победить в конфликте в Донбассе в случае избрания главой государства. По словам юмориста, для победы он готов использовать любые способы.

В прямом эфире «Радио Свобода» Зеленский заявил, что «остановить войну невозможно».

«На войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии», — объяснил он, как Украина будет возвращать Донбасс под его руководством.

Зеленский указал на то, что из-за событий в 2014 году у Украины «отжали территорию», однако выразил уверенность, что «это временно».

Выборы президента Украины прошли 31 марта. По результатам первого тура президентских выборов Зеленский является лидером голосования — за него отдали свои голоса 30,24% украинцев. Действующий глава страны Петр Порошенко получил 15,95% голосов, а бывший премьер-министр Украины и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,40%.

Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Конфликт в Донбассе пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч контактной группы.