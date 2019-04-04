В МИД Финляндии напомнили о возможности вступления в НАТО

Москва, 4 апреля. Финляндия сохраняет военный нейтралитет, но внимательно следит за развитием событий в сфере мировой безопасности, оставляя за собой возможность присоединиться к НАТО. Об этом сообщила директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.

Хельсинки находится в контакте с НАТО по теме политики безопасности, уточнила Раутио.

«Диалог происходит на всех уровнях, от уровня экспертов до министров и глав государств. Финляндия также принимает участие в обсуждениях операций НАТО по урегулированию кризисов на всех этапах и уровнях», — сказала Раутио в интервью РИА Новости.

По словам главы управления министерства иностранных дел Финляндии, возможность вступления страны в НАТО отражена в правительственном отчете о внешней политике Финляндии, пишет «Свободная пресса».

Напомним, в сентябре прошлого года президент Финляндии, объясняя, почему его страна не вступает в НАТО, заявил, в частности, что не верит в возможность нападения России на Прибалтику.

Отметим также, что в ноябре финские военнослужащие участвовали в учениях НАТО в Норвегии, что вызвало критику в парламенте Финляндии.