От проявлений расизма на Украине не спасает даже гражданство и владение мовой

В паузе между первым и вторым турами президентских выборов одной из самых обсуждаемых проблем в Киеве стали регулярные проявления расизма — как со стороны националистических группировок, так и со стороны местных силовиков. Темнокожий житель Киева Богдан Лыжняк рассказал СМИ, что от расистских нападок сегодня его не защищает даже наличие украинского гражданства и владение мовой. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Несмотря на отсутствие официальной статистики, на Украине довольно часто встречаются случаи нападений на уроженцев Азии, Африки и просто темнокожих граждан. Пострадавшие и их близкие в таких случаях говорят о расистской подоплеке инцидентов, тогда как полиция настаивает на том, что речь идет об «обычном» криминале. На днях один из жителей Киева, темнокожий украинец Богдан Лыжняк, заявил о том, что постоянно страдает от нападений, незаконных приводов в полицию и откровенно нацистских шуточек.

«Когда я перемещаюсь по Киеву, то постоянно чувствую на себе какое-то нехорошее внимание, — отметил он. — Несмотря на то, что я родился на Украине и в совершенстве владею украинским языком, мой темный цвет кожи и нестандартная прическа вызывают к себе явно нездоровый интерес у сограждан».

За последние два-три года Лыжняк несколько раз сталкивался с тем, что члены радикальных националистических группировок называли его «цветным» или «черным» на улице или в общественном транспорте, советовали «уезжать на родину», а дважды даже пытались его побить.

«Самое печальное в том, что примерно так же ведут себя и работники киевской полиции, — рассказал собеседник ФАН. — Я уже привык к тому, что, когда езжу на метро, меня регулярно останавливают полицейские. Они просят предъявить документы, а также устраивают беглый досмотр моих личных вещей. На вопрос, чем именно я вызвал их подозрение, они никогда не отвечают прямо. Как правило, ссылаются на проведение некоей «операции в городе». Однако совершенно ясно, что подозрение у них вызывает мой цвет кожи и нестандартный вид. И это — очевидное проявление расизма в стране, которая вроде бы «двигается в Европу».

По словам Лыжняка, несколько раз после проверок в метро его приводили в отделения транспортной полиции (они, как правило, расположены на станциях). Там из-за излишней строптивости он два раза подвергался рукоприкладству со стороны силовиков.

«Когда тебя приводят в отделение полиции, даже если это закуток в метро, силовики чувствуют, что там они могут сделать с тобой все, что им вздумается. Они, как правило, подвергают тебя шуточкам расистского характера, грубо и тщательно обыскивают. А если ты сопротивляешься и слишком много кричишь о своих гражданских правах, то могут и слегка двинуть кулаком в лицо. Или дубинкой по ребрам. Для них это сегодня считается чем-то нормальным».

По словам Богдана Лыжняка, после одного из таких инцидентов он подал жалобу в управление полиции Киева на имя его начальника. Однако ни внятных объяснений действиям полицейских, ни тем более извинений в ответ не получил.

«Если бы полицейское руководство хотя бы формально извинилось за действия своих сотрудников, то я чувствовал бы себя значительно более защищенным. Однако этого не произошло. А значит, в киевской полиции рассматривают подобный беспредел как норму. Видимо, силовики считают, что могут без объяснения причин задержать на улице или в транспорте любого человека, отвести в участок, а в случае сопротивления еще и слегка навалять ему. А ведь именно эти люди призваны нас защищать!» — удивляется молодой человек.

При этом он указывает, что агрессивное поведение в адрес темнокожих (или просто «не таких, как все») граждан является нормой и для активистов праворадикальных группировок, которые сегодня чувствуют себя в Киеве хозяевами. По словам адвоката Лыжняка Виталия Собковича, только с начала нынешнего года в Киеве зафиксировано несколько десятков случаев нападений праворадикалов на иностранцев.

«Как правило, такие случаи происходят не в центре столицы, а на его окраинах, — говорит Собкович. — Люди азиатской внешности, темнокожие граждане часто получают в свой адрес словесные грубости и подвергаются групповым нападениям. Часть из них заканчивается избиениями и ограблениями. Однако полиция никогда не фиксирует эти случаи как нападения на почве расовой ненависти, говоря лишь о «криминале».

Наличие бытового расизма на Украине признают и ведущие украинские политики. По мнению депутата Верховной рады Мустафы Найема, «украинцам неловко признать, что украинский расизм — это другая, уродливая сторона пасcионарности общества, точнее, той ее части, которая мнит себя выразителем воли всей страны».

«На Украине есть многочисленные проявления расизма, и они носят системный характер, — говорит Найем. — Украинское общество в первую очередь должно признать, что расизм в стране существует. Затем его нужно правильно квалифицировать, а также открыто ему противостоять — на улицах, в общественной дискуссии, в отделениях милиции и в судах. Долгое время вместо того, чтобы искоренять эту проблему, наши силовики списывали ксенофобию и расизм на «шалости молодежи».

Он подтвердил, что множество «расовых» дел полиция квалифицирует просто как «хулиганство» (в единичных случаях — как «тяжкие преступления»).

«Делается это по разным причинам. Сложно доказать, дело «некрасиво выглядит», «портит статистику» или имидж страны. В результате судят не расистов, не тех, кто инфицирован мифической идеей «чистоты нации», а хулиганов и малолетних дебоширов. Получив небольшие сроки и выйдя на волю, они продолжают продуцировать ксенофобию в обществе с еще большим рвением. Ведь главное их преступление система предпочитает не замечать», — говорит депутат.

Он заявил, что это проблема не только силовиков или украинской власти — это проблема всего общества.

О «пещерном расизме», царящем на Украине, рассказал на днях западным СМИ и звездный ивуарийский футболист Яя Туре, который несколько лет выступал за донецкий «Металлург».

«Сначала я чувствовал себя униженным, потом очень злым. Имитирование пения обезьян в мой адрес было хуже всего, — отметил спортсмен. — Я должен был привыкнуть к этому. Пытался играть в футбол, а зрители пели: «Черный! Черный! Возвращайся домой!» Мне было очень сложно, но я должен был продолжать сталкиваться с этим в каждом матче. Иногда фанаты моей же команды делали это. Помню, как позвонил отцу и сказал ему: «Они имитировали пение обезьян прямо передо мной. Папа, мне очень плохо». Он сказал идти и играть, быть сильным. Однажды он приехал посмотреть мой матч, сел на трибунах. Все белые люди, украинцы, отсели от него подальше. Он меня спросил: «Что случилось? Я плохо пахну?» Я ему сказал: «Папа, помнишь, как я звонил тебе и говорил об имитации пения обезьян, а ты сказал, что я должен принять это?» Он был очень зол на болельщиков».

Расистское поведение в футболе на Украине продемонстрировали и весной 2019 года. В марте лондонский «Челси» подал жалобу в УЕФА на проявления расизма во время матча в Киеве против «Динамо» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Темнокожие игроки «Челси» получили в свой адрес по ходу игры обезьяньи крики с трибун. В то же время Дисциплинарный комитет УЕФА наказал донецкий «Шахтер» частичным закрытием трибун стадиона «Металлист» из-за расистского поведения фанатов на мартовском матче Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».