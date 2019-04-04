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Автомобиль взорвался в Киеве, есть пострадавшие

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Автомобиль взорвался в Киеве, есть пострадавшие

Киев, 4 апреля. Автомобиль взорвался в украинской столице, в результате происшествия ранения получил один человек, сотрудники полиции выясняют причины инцидента. Об этом сообщила в четверг пресс-служба киевской полиции.

По данным украинских правоохранителей, примерно в 02.00 (время совпадает с московским) в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Вильямса взорвалось транспортное средство.

«Согласно предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу», — следует из сообщения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце марта сообщалось, что мощный взрыв бытового газа прогремел в Днепропетровской области. В результате происшествия был полностью уничтожен частный дом в поселке Просяная.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба полиции Киева
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