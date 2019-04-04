Названы главные российские кулинарные фестиваля

Москва, 4 апреля. Названы главные российские кулинарные фестивали апреля. Рейтинг гастрономических событий составили эксперты аналитического агентства ТурСтат.

При составлении списка специалисты учитывали популярность и уникальность фестивалей. На первом месте оказался Петербургский ресторанный фестиваль. Он проходит в Петербурге с 1–30 апреля уже в шестой раз. В этом году его посвятили Году театра в России, поэтому гости мероприятия могут попробовать самые разнообразные «театральные» сеты.

На второй строчке — Moscow Restaurant Week Весна. Он открылся в столице 1 апреля и закроется 14 апреля. Как и Петербургский фестиваль, Московскую ресторанную неделю организуют вот уже в шестой раз. Участники предлагают попробовать более 400 блюд из рыбы и морепродуктов. Кроме того, на выбор предлагаются 80 комплиментов amuse-bouche («амюз-буш». — Прим. ФАН) от шеф-поваров.

В Краснодарском крае 6 апреля откроется фестиваль черемши «Медвежий лук». Его проведут на хуторе Гуамка Апшеронского района. Гости фестиваля смогут продегустировать блюда из черемши, попробовать разные травяные напитки. Кроме того в программу фестиваля включена стрельба из лука, метание ножей и копий. На хуторе откроют и выставку реплик исторического и современного оружия. Как отмечает РИА Новости, фестиваль «Медвежий лук» проводят на Кубани каждую весну.

Посетить кулинарные мастер-классы и лекции о блюдах кавказской кухни, и, конечно, попробовать их, можно будет на фестивале Visit Dagestan 2019 с 9-14 апреля. В программе - кулинарный чемпионат поваров из Дагестана, Армении, Грузии и Азербайджана.

Кроме того, в Дербенте состоится барбекю-фестиваль. В нем примут участие кулинары из 12 стран. Но и это еще не все. Любителям рыбалки стоит взять на заметку «фиш-батл», который организуют в форелевом хозяйстве в Кизилюрте.

И, наконец, с 18-19 апреля в Екатеринбурге пройдет гастрономический фестиваль Cookout. По словам организаторов, гостей ждут три ужина с участием известных шеф-поваров.

