В России резко возросло потребление грибов

Москва, 4 апреля. В России резко увеличилось потребление грибов, в прошлом году отечественные производители получили практически в 1,5 раза больше грибов, чем годом ранее. Об этом в интервью News.ru сообщил почетный глава «Грибного союза» Анатолий Фирсов.

Согласно информации организации, в минувшем году российские производители получили почти в 1,5 раза больше грибов, чем в 2017 — 40 тысяч тонн.

По словам Фирсова, еще 20 тысяч тонн составили поставки из Белоруссии. В общей сложности 72 тысячи тонн, что практически на четверть больше отечественного грибного рынка 2017 года, уточнил он.

Как отмечает издание, рост потребления этого продукта связан с увеличением достатка людей в мегаполисах.

«За мой двадцатилетний опыт работы в грибном бизнесе подобный рост доли потребляемых грибов происходит уже в третий раз», — признался он.

Как сообщили представители курской фирмы «Грибная радуга», импортный гриб был замещен. В компании напомнили, что еще в 2013 году потребление этой продукции в РФ находилось на высоком уровне, но затем резко сократилось по ряду причин.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно собирать, покупать и хранить грибы.