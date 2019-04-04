В МИД РФ пристыдили генсека НАТО за заявление про Сталина

Санкт-Петербург, 4 апреля. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о лидере СССР Иосифе Сталине заставило норвежцев сгорать от стыда, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Грушко отреагировали на заявление Столтенберга, который поставил в один ряд Сталина с главарем фашистов Адольфом Гитлером и боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ). В МИД РФ напомнили, что действующий генсек НАТО является норвежцем, и рассказали о реакции его сограждан на это заявление.

«В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», — объявил Грушко на встрече с журналистами в Петербурге.

Ранее, сравнивая Сталина, Гитлера и ИГИЛ1, Столтенберг заявил, что сдерживание не всегда срабатывает, и в таких случаях необходимо переходить к активным действиям — сражению. Он добавил, что «Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а «Исламское государство» нельзя было бы победить диалогом».

В конце марта Столтенберг заявил, что европейские страны-члены НАТО повышают расходы на оборону «не для того, чтобы понравиться» президенту США Дональду Трампу, а из-за усиления России. Он также выразил уверенность, что американцы «на 100% привержены НАТО», заметив, что среди союзников существуют разногласия.

1 Организация запрещена на территории РФ.