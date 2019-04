Эксперт спрогнозировал реакцию Турции на ультиматум США из-за российских С-400

Вице-президент США Майк Пенс предложил Турции сделать выбор между партнерством в НАТО и покупкой у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Свою позицию американский политик высказал в Twitter. Российский военный эксперт спрогнозировал реакцию на это турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Turkey must choose. Does it want to remain a critical partner in the most successful military alliance in history or does it want to risk the security of that partnership by making such reckless decisions that undermine our @NATO alliance?