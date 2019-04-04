Эксперт спрогнозировал реакцию Турции на ультиматум США из-за российских С-400

Вице-президент США Майк Пенс предложил Турции сделать выбор между партнерством в НАТО и покупкой у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Свою позицию американский политик высказал в Twitter. Российский военный эксперт спрогнозировал реакцию на это турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс?» — написал Майк Пенс в соцсети.

Turkey must choose. Does it want to remain a critical partner in the most successful military alliance in history or does it want to risk the security of that partnership by making such reckless decisions that undermine our @NATO alliance? — Vice President Mike Pence (@VP) 3 апреля 2019 г.

Однако, по мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, эта «Twitter-дипломатия», а вернее — «Twitter-давление», да еще и с завуалированными угрозами в адрес суверенной и достаточно сильной страны, каковой является Турция, сродни покушению с негодными средствами.

«Таким давлением американцы ничего не добьются. Потому что Эрдоган — сильный политик, самостоятельный, ответственный. Его задача — это укрепление собственной обороны, что он и реализует, выбирая С-400. А американцы пытаются навязать Турции свой противоракетный комплекс Patriot. Но когда речь идет об экспортных версиях этой системы, есть риск, что американцы поставят на них программные и аппаратные закладки, благодаря которым не Эрдоган будет управлять турецкой ПВО, а Пентагон. И в любой момент американские комплексы Patriot могут быть деактивированы внешним радиосигналом, то есть выведены из боевого состояния и отключены. У американцев такие возможности есть. Они контролируют работу своих комплексов, поставляемых на экспорт», — рассказал военный эксперт Федеральному агентству новостей.

Коротченко убежден, что Турция не хочет быть зависимой от США, а потому она не отреагирует на ультиматум, поставленный ей Майком Пенсом в Twitter.