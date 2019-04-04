Союз сирийских студентов в России раскритиковал решение США по Голанам

Москва, 4 апреля. Национальный союз сирийских студентов в России провел мероприятие, приуроченное ко Дню студента в Сирийской Арабской Республике, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Праздник прошел в сотрудничестве с посольством сирийской республики и сирийской общиной в Москве в память о первой студенческой конференции, состоявшейся 30 марта 1950 года под руководством лидера-основателя Хафеза Асада. День сирийского студента в Москве прошел одновременно с завершением сирийской культурной недели.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Участники мероприятия высоко оценили стойкость сирийского народа, проживающего на оккупированных Голанах и их приверженность своей земле, их сирийскую самобытность. Они подчеркнули, что декларация Трампа отражает неуважение администрации США к Сирии и нарушение всеми признанного устава Организации Объединенных Наций (ООН), ряда международных резолюций, а также нарушение суверенитета и прав народов на самоопределение.

Напомним, что в конце марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании территории Голанских высот израильской. Это произошло на встрече американского главы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

Стоит отметить, что в период с 1944 до 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра и были официальной частью сирийской республики. Западная часть Голан (две трети территории) была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года.

Ранее поверенный в делах Сербии Милан Вятович заявил, что его страна не признает высказываний президента США Дональда Трампа о суверенитете израильской стороны над оккупированными Голанами, поскольку это является фактическим нарушением международных резолюций и резолюций Совета Безопасности. Он также добавил, что присутствие американских сил в Восточной Сирии является незаконным.