Дамаск, 4 апреля. Российские представители комиссии по рассмотрению фактов нарушения режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировали семь случаев нарушения перемирия в республике за сутки, а турецкие — 24. Соответствующие данные опубликованы в бюллетене Минобороны РФ.

РФ зафиксировала одно нарушение в Хаме, четыре — в Латакии, два — в Идлибе. Турецкая сторона заявила о семи нарушениях в Алеппо, о шести — в Идлибе, двух — в Латакии и девяти — в Хаме.

Вооруженный конфликт в САР продолжается уже в течение восьми лет. Два года назад было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (организация запрещена на территории России — прим. ФАН). Власти страны в настоящее время ведут активную работу по восстановлению инфраструктуры республики и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.