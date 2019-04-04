Москва, 4 апреля. Впервые в современной истории Черноморского флота моряку-подводнику сделали операцию на борту подлодки. Об этом говорится в сообщении ЧФ РФ.

Отмечается, что у мужчины был воспален аппендикс. Из-за этого военные Черноморского флота РФ впервые провели хирургическую операцию на подлодке. Для этого в кают-компании общей площадью не более пяти квадратных метров развернули операционную. При этом субмарина «Краснодар» не всплывала на поверхность.

Хирургическое вмешательство длилось четыре часа. Операцию выполнил начальник медицинской службы врач-хирург лейтенант Дмитрий Южанин. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. По прибытию судна в пункт базирования его отвезут в больницу для дальнейшего лечения.

Подлодка «Краснодар» относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин и является одной из самых малошумных в мире. В распоряжении Черноморского флота находятся шесть подобных субмарин.

Подводные лодки, которые были предшественницами этого проекта, разрабатывались советскими кораблестроителями в 1970-х годах: один вариант был создан «для себя», экспортный — для стран Варшавского договора. Когда «Варшавянки» вышли в море, за скрытность и бесшумность их прозвали «черными дырами» (Black Hole) — они буквально растворялись на радарах, а с оснащением крылатыми ракетами «Калибр» в новом веке им досталось еще одно прозвище — «Испепелитель».

Эксперты называют современные подводные лодки проекта 636.3 лучшими в мире по всем характеристикам — малошумности, маневренности, мощному вооружению, живучести, способности воевать в южных широтах и комфорту для экипажа даже в длительных походах до 45 суток.

По сравнению с атомными субмаринами, «Краснодар» — одну из шести дизель-электрических подводных лодок Черноморского флота — можно считать маленькой. В 74 метра вдоль и 10 метров поперек разработчики поместили шесть отсеков.

Командир гидроакустической группы субмарины Роман Лаврентьев уточнил, что эта подлодка очень выигрывает в живучести, а одно из ее главных преимуществ — это удачно спроектированная система опреснителей, чего не было на дизельных подводных лодках старых проектов.