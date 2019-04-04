Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Нетаньяху прибыл с визитом в Москву

386
0 Оставить комментарий

Нетаньяху прибыл с визитом в Москву

Москва, 4 апреля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил журналист Израильской государственной телерадиокомпании Амихай Штейн в своем аккаунте в Twitter.

В российской столице Нетаньяху встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху приземлился в Москве. Скоро встретится с президентом Путиным», — написал Штейн.

Ранее Биньямин Нетаньяху сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить события в Сирии и координацию между военными.

Это уже второй визит премьера Израиля в Россию в 2019 году. Предыдущая поездка в Москву состоялась в конце февраля. СМИ сообщали, что Москва и Тель-Авив работают над конкретизацией и документальной фиксацией механизмов по избеганию взаимных боестолкновений и других инцидентов в Сирии.

Автор: Регина Пак
Источник: Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров