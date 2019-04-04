Москва, 4 апреля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил журналист Израильской государственной телерадиокомпании Амихай Штейн в своем аккаунте в Twitter.

В российской столице Нетаньяху встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху приземлился в Москве. Скоро встретится с президентом Путиным», — написал Штейн.

#BREAKING: Israel PM Netanyahu has landed in Moscow - Will meet soon president Putin pic.twitter.com/0sdfKJUPmE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 4 апреля 2019 г.

Ранее Биньямин Нетаньяху сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить события в Сирии и координацию между военными.

Это уже второй визит премьера Израиля в Россию в 2019 году. Предыдущая поездка в Москву состоялась в конце февраля. СМИ сообщали, что Москва и Тель-Авив работают над конкретизацией и документальной фиксацией механизмов по избеганию взаимных боестолкновений и других инцидентов в Сирии.