Москва, 4 апреля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил журналист Израильской государственной телерадиокомпании Амихай Штейн в своем аккаунте в Twitter.

В российской столице Нетаньяху встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

#BREAKING: Israel PM Netanyahu has landed in Moscow - Will meet soon president Putin pic.twitter.com/0sdfKJUPmE