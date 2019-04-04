Госдума приняла законопроект о госзакупках в сфере культуры

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который облегчает процедуру госзакупок в сфере культуры. Документ был инициирован группой депутатов нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам авторов, необходимость внесения изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» связана со спецификой деятельности соответствующих организаций.

В частности, законопроектом предлагается ограничить при закупках в некоторых видах культурной деятельности действие «национального принципа», предполагающего приоритет товаров российского производителя.

Согласно пояснительной записке к документу, речь идет об организации выставок и кинопоказов, театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, а также сохранении объектов культурного наследия.

Необходимость таких нововведений обосновывается тем, что часть специализированного оборудования производится в мире ограниченным числом организаций и не имеет полноценных российских аналогов.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить для организаций культуры максимально допустимые суммы для заключения контрактов с единственным поставщиком. Документом также предусматривается решение проблем, связанных с планированием закупок. При принятии такого закона его особенности будут установлены правительством.

Помимо этого, инициативой предусматривается возможность прямого запрета на привлечение субподрядчика при проведении музеями, архивами, библиотеками конкурсов с ограниченным участием и конкурсов с ограниченным участием в электронной форме.

Предлагается исключить обязанность заказчика обосновывать цены контрактов, заключаемых при закупке культурных ценностей, произведений литературы и искусства, печатных изданий, а также контрактов, заключаемых с артистами, режиссерами, художниками и композиторами.

Кроме того, предусматривается защита персональных данных деятелей искусства и их неразмещение при конкурсных процедурах в Единой информационной системе.

В беседе с корреспондентом ФАН один из авторов инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, рассказал о том, почему правительство задержало отзыв на законопроект.

«44-й закон — это «священная корова» экономического блока правительства, и они считают, что он крайне полезен, в то время как все, кто пытается с ним работать, видят, что это гиря на ногах экономики и всех творческих начинаний в стране», — заявил депутат.

Член фракции «Единая Россия» отметил, что надеется на разрешение всех разногласий по документу.

«Учитывая, помимо всего прочего, что уже было два поручения президента по этому вопросу, он взят на личный контроль председателем Государственной думы, я думаю, что нам удастся убедить экономический блок в правомочности таких изменений, хотя бы для учреждений культуры, творческих работников», — добавил Шолохов.

Значимость законопроекта отметил и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект позволит упростить проведение закупок для съемок фильмов, театральных постановок, проведения концертов или выставок. Важно не допустить ситуаций, когда из-за бюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации в спектакле или филармония не может закупить необходимые музыкальные инструменты. Изменения в законе создают условия для творчества», — сказал он.

Спикер нижней палаты парламента добавил, что в Госдуме создана рабочая группа по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.