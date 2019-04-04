Две женщины и школьница пострадали в ДТП с автобусом в Липецке

Липецк, 4 апреля. Водитель маршрутного автобуса въехал в фонарный столб в Липецке. В аварии пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Космонавтов 3 апреля около 22.08. 48-летний мужчина, управлявший автобусом Mercedes, наехал на световую опору. В результате ДТП пострадали две женщины 30-ти и 32-х лет, а также 14-летняя школьница. После осмотра в медицинских учреждениях взрослые были отпущены домой, старшеклассницу госпитализировали с различными травмами. Для установления причин ДТП проводится административное расследование.

Ранее в Липецке грузовик протаранил локомотив с топливом. В результате ДТП пострадал водитель фуры.