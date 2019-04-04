Врио главы Челябинской области Текслер пойдет на выборы самовыдвиженцем

Челябинск, 4 апреля. Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер планирует участвовать в выборах руководителя региона в качестве самовыдвиженца. Об этом чиновник сообщил журналистам в четверг во время пресс-конференции.

«Для меня история с самовыдвижением — приоритетная. Я пойду самовыдвиженцем», — уточнил Текслер.

Выборы главы региона состоятся в сентябре 2019 года.

Российский лидер Владимир Путин 19 марта текущего года принял отставку руководителя области Бориса Дубровского и назначил временно исполняющим обязанности главы первого заместителя министра энергетики Текслера. Дубровский, который руководил регионом в течение 4,5 лет, подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, 46-летний Текслер ранее был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, сформированного на платформе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.