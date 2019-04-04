Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Ростех порекомендовал сократить число топ-менеджеров в ОАК

83
0 Оставить комментарий

Ростех порекомендовал сократить число топ-менеджеров в ОАК

Москва, 4 апреля. Ростех порекомендовал сократить избыточное число руководителей в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщили в госкорпорации в комментарии СМИ.

В Ростех рассказали, что структурный анализ работы холдинга выявил избыточное число топ-менеджеров разного уровня.

«Были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата, в первую очередь это коснется многочисленных уровней управления холдингом», — сообщили в Ростех в комментарии ТАСС.

В ОАК агентству подтвердили, что 3 апреля состоялось заседание совета директоров корпорации. В пресс-службе ОАК отметили, что о принятых на заседании решениях будет сообщено дополнительно.

Объединенная авиастроительная корпорация входит в перечень стратегических предприятий России. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 92,31% акций ОАК будут переданы в капитал Ростеха. Передача осуществляется поэтапно и должна завершиться в течение полутора лет.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об уходе Алексея Рогозина с должностей вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.

Автор: Регина Пак
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров