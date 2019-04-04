Ростех порекомендовал сократить число топ-менеджеров в ОАК

Москва, 4 апреля. Ростех порекомендовал сократить избыточное число руководителей в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщили в госкорпорации в комментарии СМИ.

В Ростех рассказали, что структурный анализ работы холдинга выявил избыточное число топ-менеджеров разного уровня.

«Были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата, в первую очередь это коснется многочисленных уровней управления холдингом», — сообщили в Ростех в комментарии ТАСС.

В ОАК агентству подтвердили, что 3 апреля состоялось заседание совета директоров корпорации. В пресс-службе ОАК отметили, что о принятых на заседании решениях будет сообщено дополнительно.

Объединенная авиастроительная корпорация входит в перечень стратегических предприятий России. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 92,31% акций ОАК будут переданы в капитал Ростеха. Передача осуществляется поэтапно и должна завершиться в течение полутора лет.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об уходе Алексея Рогозина с должностей вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.