Госдума приняла закон о налоговых льготах для многодетных семей

Госдума приняла закон о снижении имущественных и земельных налогов для многодетных семей в рамках реализации послания президента России Владимира Путина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Поправки в Налоговый кодекс РФ подготовили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, заместитель Сергей Неверов и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Мы распространяем уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог. Он также должен быть справедливым и посильным для граждан и не должен меняться. После вступления закона в силу земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене», — заявил парламентским журналистам Володин.

При этом спикер нижней палаты парламента отметил, что данная норма будет распространяться на налоги, которые будет необходимо заплатить за 2018 год.

«Таким образом, наши граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки», — добавил он.

Помимо этого, законом предусматривается дополнительное освобождение от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка.

«Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15 метров», — отметил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что «многодетные семьи будут иметь право на вычет «шести соток» при определении налоговой базы по земельному налогу». Все льготы будут распространены на налоги, начисляемые за 2018 год.

Законопроектом упрощается взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами.

Как сообщала ранее в беседе с корреспондентом ФАН депутат Ирина Гусева, пенсионерам и предпенсионерам налоговые службы будут сами начислять льготную сумму имущественных налогов. Кроме того, налогоплательщики смогут подавать отчетность в один налоговый орган по собственному выбору в пределах одного региона.