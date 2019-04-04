Российский хоккеист Марков объяснил, почему не уедет жить в США

Москва, 4 апреля. Известный российский хоккеист Даниил Марков сравнил жизнь в России и США, отметив, что не готов заявить об иммиграции в Соединенные Штаты.

Он подчеркнул, что Россия — это его родина, где живут родители и друзья. По словам Маркова, в США, где «спокойнее в плане жизни, быта и удобств», учатся его дети.

«Однако родина есть родина, не готов сказать, что я иммигрирую в США», — заметил хоккеист.

Марков подчеркнул, что у него русская душа, поэтому, скорее всего, он не будет переезжать в США и останется жить в России, несмотря на налаженный быт за океаном. По словам хоккеиста, он часто скучает по дому, «рыбалке, природе и друзьям».

«В Америке немного другая жизнь, но я русский человек», — резюмировал Марков.

Отметим, Даниил Марков является воспитанником московского «Спартака», заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира 2008 года, бронзовым призером Зимних олимпийских игр 2002 года в составе российской сборной.

Напомним, ранее американские пользователи социальных сетей удивились продуктовой корзине российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, назвав набор «секретной диетой» спортсмена. Супруга хоккеиста опубликовала в историях в социальной сети Instagram видео, на котором ее супруг выбирает продукты — мороженое, чипсы, крекеры и несколько бутылок пива.