Названы самые перспективные сферы труда для российских выпускников

Москва, 4 апреля. Стало известно выпускники каких профессий без труда найдут работу после окончания средних профессиональных и высших учебных заведений в России. Лидером в рейтинге самых перспективных направлений оказалась сфера здравоохранения.

Исследование провели специалисты ВНИИ труда. При этом они опирались на данные из открытых источников. По итогам анализа они пришли к выводу, что высокими шансами на быстрое трудоустройство обладают в первую очередь выпускники в сферах здравоохранения, авиационной и ракетно-космической техники, а также информатики и вычислительной техники, сообщает RT.

Кроме того, к наиболее перспективным авторы исследования отнесли также и сферу информационной безопасности. Как уточняет «Вечерняя Москва», сложностей с поиском работы не будет и у выпускников средних профессиональных заведений по специальностям, связанным с образованием и педагогикой, сферой обслуживания, а также сферой приборостроения и оптотехники.

Отметим, что сами выпускники вузов, принявшие участие в опросе сервиса Superjob, признались, что испытывают сложности при трудоустройстве. 80% респондентов признались, что им не хватает связей, знаний и опыта, пишет «Федерал Пресс».