Журналисты сирийской Эс-Сувейды устроили митинг против решения Трампа по Голанам

Дамаск, 4 апреля. Журналисты из сирийской провинции Эс-Сувейда устроили митинг, протестуя против решения президента США Дональда Трампа по Голанским высотам. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что несколько дней назад американский глава подписал декларацию, согласно которой оккупированная территория Голанских высот признается Вашингтоном израильской. Это произошло на встрече Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Решение Трампа вызвало море негодования со стороны других мировых лидеров. В частности, российское правительство резко раскритиковало решение американского президента, аналогичным способом отреагировали и некоторые лидеры Евросоюза. Официальный Дамаск также выступил против самовольного решения Трампа.

После подписания декларации по всей Сирии прошел ряд протестов: простые люди высказались против решения американской стороны и в поддержку жителей Голан.

Так, в сирийской провинции Эс-Сувейда состоялся митинг местных журналистов. Люди вышли на площадь с транспарантами, призывающими не допускать внешнего вмешательства во внутренние дела сирийской республики.

«Мы — журналисты в Эс-Сувейде протестуем сегодня против наглых решений США и поддерживаем наших братьев на Голанах, которые держатся за свою землю. Они против любых сионистских действий и всегда выступают за свою сирийскую арабскую национальную принадлежность», — заявил в комментарии корреспонденту ФАН один из участников протеста.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что студенты сельскохозяйственного института в сирийском городе Мазраа, расположенного в западной части провинции Эс-Сувейда, проводят митинг против политики президента США Дональда Трампа и властей Израиля.