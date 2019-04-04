СМИ назвали причину крушения самолета с совладелицей S7

Москва, 4 апреля. Бизнес-джет Epic, в результате крушения которого погибла председатель совета директоров S7 Наталья Филева, при заходе на посадку неожиданно потерял скорость, пилот в ручном режиме попытался исправить ситуацию, но не успел. Об этом рассказал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ходом расследования.

По имеющим данным, эксперты считают, что «критическая ситуация начала развиваться на четвертом развороте при заходе на посадку, поскольку он выполнялся в необычных условиях: на низкой высоте».

«Неожиданно в процессе маневрирования скорость упала ниже допустимых значений в крене, в который самолет неизбежно входит для того, чтобы выполнить разворот», — объяснил источник причину крушения.

Однако данные приборов, на которые опираются специалисты, свидетельствуют о том, что в момент столкновения с землей автопилот был отключен.

Группа экспертов, занимающихся расследованием, полагает, что пилот мог взять управление воздушным судном на себя в критической ситуации, но из-за ее стремительного развития ничего сделать не смог.

Напомним, по предварительной информации, 31 марта при заходе на посадку в воздушной гавани «Эгельсбах», расположенной под Франкфуртом-на-Майне, разбился одномоторный самолет Epic LT RA-2151G, на борту которого были трое граждан России. Немецкая сторона в настоящее время не подтверждает имена погибших и планирует проводить анализ ДНК.

По данным российских СМИ, в авиакатастрофе погибли глава совета директоров авиаперевозчика S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и КВС Андрей Дикун.

Как сообщали «Известия», ранее эксперты рассказали, как смерть Филевой отразится на авиаотрасли.