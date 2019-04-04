Российские «Рапторы» откажутся от американских двигателей

Вашингтон, 4 апреля. Американские двигатели Caterpillar C18 на российских патрульных катерах проекта 03160 «Раптор» будут заменены на корейские Doosan 4V222TIH, сообщили источники в отрасли.

Как стало известно FlotProm, «Рапторы» откажутся от американских двигателей. Вместо Caterpillar C18 их оснастят Doosan 4V222TIH. Такие же двигатели получат российские катера проекта 23370М.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов убежден, что это решение связано с санкциями, введенными против России, пишет «Царьград». В качестве альтернативы российские эксперты приняли решение рассмотреть предложения азиатского рынка.

Специалист отметил, что выбор на данный момент пал на южнокорейских производителей, так как с китайскими разработчиками не удалось найти консенсуса по вопросу качества и стоимости.

На катерах проекта 23370М размещено современное водолазное и противопожарное оборудование. Они оснащены гидравлическим краном-манипулятором, грузоподъемность которого составляет до пяти тонн. Механическая лебедка грузовой стрелы катера способна перемещать груз весом до 250 килограммов. Катера используются для проведения аварийно-спасательных и подводно-технических работ. Их задействуют при необходимости спуска на глубину до 45 метров. Кроме того, малые корабли этого типа участвуют в поисковых операциях.

«Рапторы» оснащены дистанционным боевым модулем «Управа-Корд», калибр которого составляет 14,5 миллиметра. Кроме того, он вооружен пулеметами «Печенег» с калибром 7,62-миллиметра. Катера способны перебросить подразделение морской пехоты из 20 человек каждый на расстояние около 185 километров.