Токио, 4 апреля. Японское правительство выразило протест Москве в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Японии.

Токио выразил протест Москве из-за учений российских военных на Курилах. Отмечается, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам. Японские политики уточнили, что действия российских военных якобы неприемлемы, так как «ведут к укреплению военного присутствия Москвы на четырех северных островах». По мнению японской стороны, это противоречит позиции Токио в отношении этих территорий.

Напомним, что между СССР и Японией не был подписан мирный договор после окончания Второй мировой войны, поскольку Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. В 1956 году СССР был готов заключить мирный договор, а после рассмотреть возможность передачи Шикотана и Хабомаи японской стороне, однако Токио не отказался от претензий на все острова, и мирный договор не был заключен.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин выступил с предложением заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, а спорные вопросы решить после подписания договора. В ответ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о заинтересованности Токио заключить договор с Москвой, сообщает «Газета.ru».

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог между Москвой и Токио по заключению мирного договора будет возможен только после того, как Япония подтвердит суверенитет России над Курильским островами.