Эксперт оценил шансы США заменить российские двигатели РД-180

В ближайшие годы Соединенные Штаты Америки намерены полностью отказаться от использования российских ракетных двигателей РД-180. Об этом заявил глава космического командования ВВС США Джон Реймонд.

«Наша стратегия по запускам работает. У нас 76 из 76 удачных запусков. На 24% сокращены затраты с 2012 года. Мы движемся в рамках намеченного плана по уходу от зависимости от РД-180», — подчеркнул офицер.

Он добавил, что по закону закупки российских двигателей должны завершиться в 2022 году. Однако ранее генеральный директор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS и бывший астронавт NASA Майкл Бейкер отмечал, что поставки РД-180 в Соединенные Штаты продолжатся минимум до 2024 года.

Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин, «США на протяжении последних 8 лет ведут последовательную работу над созданием двигателей, которые позволят избавиться от зависимости от РД-180. Для американской стороны это своего рода вопрос престижа».

«Американская частная компания Blue Origin в настоящее время дорабатывает ракетные двигатели закрытого типа BE-4 (Blue Engine 4 — Прим. ФАН), в которых горючим выступает метан, а окислителем жидкий кислород. Эти установки, как предполагают в NASA, в перспективе должны заменить наши РД-180 на таких ракетах как Atlas V, Vulcan и New Glenn. Да, у них есть определенные успехи, однако не стоит забывать, что силовая установка относительно новая и пока еще проходит испытания», — сказал эксперт.

Как заявляют производители, BE-4 могут развивать тягу на уровне 244.7 кгс с давлением в камере сгорания 13,4 МПа, что значительно ниже, чем у российских РД-180 — 26 МПа. Специалисты компании Blue Origin утверждают, что их силовая установка сможет запускаться повторно, причем расчетное количество пусков должно быть не меньше 25.

«Так как двигатель новый, он не лишен так называемых детских болезней. Могут быть технические неполадки, программные ошибки работы, ну и не стоит забывать об экстремальных температурных нагрузках в камере сгорания и сопле. Советские и российские РД-180 — это прекрасные образцы, зарекомендовавшие себя как очень надежные силовые установки. Не зря же американцы покупали наши двигатели и техническую документацию для их воспроизводства на своих предприятиях», — продолжает эксперт.

Проблема воспроизводства РД-180 заключается в том, что при их сборке необходимо соблюдать все технические регламенты и использовать правильные сплавы, иначе металл быстро «выгорает» и отдельные блоки двигателя выходят из строя, что может обернуться катастрофой.

«Но американцы работают и через какое-то время, возможно, смогут модифицировать свои BE-4 так, чтобы заменить ими наши РД-180. Но это будет еще не скоро, так что все заявления о замене РД до 2022 звучат весьма сомнительно. Им пока нечем заменить наши двигатели», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, двигатели РД-180 используются для разгона первой ступени одноразовой двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V. При помощи этих ракет США выводят на орбиту аппаратуру как гражданского, так и военного назначения. Договор на поставку РД-180 на сумму почти в 1 млрд долларов Россия и США заключили в далеком 1997 году.