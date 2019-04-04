Зеленский признался в любви к Чехову

Киев, 4 апреля. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский признался, что является ярым киноманом и любит классическую литературу. Об этом Зеленский рассказал в интервью для «Радио Свобода».

Зеленский отметил, что не может назвать единственный любимый фильм, так как таких — много. Некоторые картины он пересматривает по нескольку раз. Среди них: «Человек дождя», «Крестный отец», «Однажды в Америке» и «Пролетая над гнездом кукушки».

Предпочтения в литературе менялись с возрастом, рассказал Владимир Зеленский. В детстве ему нравились произведения Жюль Верна, Конан Дойла и Киплинга. В студенческие годы, по словам шоумена, он читал много литературы с тонким юмором: новеллы О. Генри и произведения Джерома К. Джерома. Это было связано и с игрой в КВН. Зеленский также признался в любви к произведениям Чехова: он отметил, что открыл их для себя еще в старшей школе, а сейчас время от времени возвращается к ним.

«Был период увлечения детективами — Эдгар По, Патрик Зюскинд, сейчас время от времени возвращаюсь к классике — того самого Чехова», — рассказал Зеленский, слова которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что с уважением относится к поэзии Лины Костенко, а чтобы «оторваться от реальности» — читает произведения Дэна Брауна или Бориса Акунина.

Ранее шоумен Владимир Зеленский вызвал на дебаты президента Украины Петра Порошенко. Он выдвинул условие, чтобы дебаты прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко согласился.

Напомним, Петр Порошенко и Владимир Зеленский вышли во второй тур выборов президента Украины. Голосование состоялось 31 марта. Второй тур выборной гонки запланирован на 21 апреля.