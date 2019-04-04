Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Москва, 4 апреля. Известная российская телеведущая Елена Малышева прокомментировала слова завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова о распространении данных, которые порочат достоинство остеопатов.
Напомним, Мохов опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и потребовал извинений от Елены Малышевой за «распространение лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации». Он объяснил, что слова телеведущей об отсутствии остеопатии в РФ как медицинской специальности его возмутили и оскорбили.
Малышева ответила на обвинения со стороны Мохова, подчеркнув, что в РФ есть очень много людей, называющих себя остеопатами, но не имеющих диплома врача. Соответствующий пост телеведущая опубликовала в соцсети Instagram.
«Не навреди!» — это главный принцип нашей профессии. Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников», — написала Малышева.
Также она рассказала, что Минздрав утвердил программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» только в сентябре минувшего года, а первые специалисты получат диплом только в 2019 году. По словам Малышевой, важно предупреждать зрителей о том, что «со специальностью остеопата все только начинается».
«Не навреди!» - это главный принцип нашей профессии. Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников. Наше отношение к термину «остеопат» крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача. Теперь по поводу официального статуса этой проблемы в России. Официальное государственное медицинское образование предусматривает, во-первых, обучение в медицинском институте и получение диплома о высшем медицинском образовании, и во-вторых, обучение в ординатуре по соответствующей специальности и получение сертификата врача соответствующей специальности. И только потом самостоятельную работу по специальности в соответствии с сертификатом. Реальных профессиональных остеопатов в России крайне мало. Хочу специально подчеркнуть, что Программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило только 28 сентября 2018 года. В Академии постдипломного образования врачей нет такой ординатуры. Первый выпуск врачей после ординатуры состоится только в этом году. Об этом нас уведомили в Северо-Западном медицинском университете имени Мечникова, где расположена первая кафедра. Я отдаю должное энтузиазму врачей, которые пытаются создать эту специальность. И отношусь к ним с большим уважением. Но мы обязаны предупреждать пациентов, что на данный момент, в отличие от мануальной терапии, которой уже несколько десятилетий, со специальностью остеопата все только начинается. Отдельно хочу обратиться к энтузиастам остеопатии - нашим коллегам-докторам, я буду очень рада встретиться с вами и помочь вам во всём. Надеюсь, мы вместе будем действовать в интересах наших пациентов. #ненавреди #остеопат #еленамалышева