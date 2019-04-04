Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Москва, 4 апреля. Известная российская телеведущая Елена Малышева прокомментировала слова завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова о распространении данных, которые порочат достоинство остеопатов.

Напомним, Мохов опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и потребовал извинений от Елены Малышевой за «распространение лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации». Он объяснил, что слова телеведущей об отсутствии остеопатии в РФ как медицинской специальности его возмутили и оскорбили.

Малышева ответила на обвинения со стороны Мохова, подчеркнув, что в РФ есть очень много людей, называющих себя остеопатами, но не имеющих диплома врача. Соответствующий пост телеведущая опубликовала в соцсети Instagram.

«Не навреди!» — это главный принцип нашей профессии. Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников», — написала Малышева.

Также она рассказала, что Минздрав утвердил программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» только в сентябре минувшего года, а первые специалисты получат диплом только в 2019 году. По словам Малышевой, важно предупреждать зрителей о том, что «со специальностью остеопата все только начинается».