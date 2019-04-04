Госдума закрепила «22-ю кнопку» за муниципальными каналами

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязанности операторов кабельных сетей обеспечивать трансляции муниципальных телеканалов. Соответствующие поправки в закон РФ «О СМИ» и Федеральный закон «О связи» подготовила группа депутатов и сенаторов нижней и верхней палат парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, предлагается включить муниципальные телеканалы в перечень обязательных общедоступных. При принятии закона в каждом муниципальном образовании будет определяться один такой канал «в порядке, установленном правительством Российской Федерации». В сетях кабельного вещания законопроектом для него предусматривается 22-я позиция.

Уточняется, что речь идет о телеканалах, «продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ и не менее 20% от общего времени вещания составляют программы, освещающие вопросы местного значения и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования».

В беседе с корреспондентом ФАН о законопроекте рассказал один из его авторов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Эта инициатива поддержана многими регионами, потому что необходимо развивать муниципальное телевидение, которое поднимает актуальные вопросы и проблемы муниципалитетов», — заявил парламентарий.

Депутат напомнил, что ранее аналогичные меры были приняты в отношении региональных каналов.