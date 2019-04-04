Польскому генералу объяснили, почему никто не сможет применить ядерное оружие против РФ

Польский генерал Вальдемар Скшипчак допустил нанесение ядерного удара по территории России в случае начала полномасштабных боевых действий. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Wirtualna Polska. Военный считает, что в прошлом США готовы были нанести ядерный удар, чтобы «остановить Красную армию на территории Польши».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей усомнился в адекватности польского генерала, заподозрив у него «серьезные проблемы с психикой».

«Позволять себе подобные высказывания о нанесении ядерного удара по территории Российской Федерации в столь напряженный период, будучи генералом, — это утопия для собственного государства», — говорит российский парламентарий.

Член комитета ГД по обороне преподал польскому генералу урок истории: обороноспособность Польши находится и всегда находилась на низком уровне. Именно поэтому в свое время страна попала под гнет Третьего рейха. Собеседник ФАН считает, что польское военно-политическое руководство комплексует из-за провалов прошлого.

«Я понимаю, что у Польши существуют имперские амбиции Речи Посполитой. Я помню, что поляки пытались захватить территорию России. Но все закончилось. У Варшавы, наверное, существуют какие-то болезненные воспоминания, что они очень долго находились в составе Российской империи. У Польши есть болезненные воспоминания, что она в принципе не в состоянии защитить собственную территорию. Поэтому она была оккупирована немецкими войсками. Сегодня она оккупирована американскими войсками. Этот комплекс неполноценности Варшава пытается компенсировать громкими заявлениями в адрес Российской Федерации», — продолжает политик.

Александр Шерин добавил, что Москва отразит любую агрессию. Потенциальный противник будет уничтожен еще до того, как сможет причинить ущерб нашей стране.

«Россия обладает всеми силами и средствами для того, чтобы защитить свою территорию от попаданий каких-либо ракет, самолетов и прочих средств доставки не только ядерного, но и обычного оружия. Если кто-то соберется развернуть группировку для нанесения ядерного удара, разместить самолеты, то они будут уничтожены нашими до начала применения, то есть до попытки подняться в воздух», — предостерегает спикер.

Он считает, что ни одно государство не решится атаковать Россию, поскольку в этом случае начнется полномасштабная война.

«Если подобные заявления со стороны Польши будут продолжаться, то за это будет нести ответственность их хозяин и старший партнер — Соединенные Штаты Америки. Я думаю, нам на такие провокации поддаваться не стоит. Это полная утопия, никто никогда не сможет применить ядерное оружие по территории России. Но не только потому, что мы этого не допустим, а еще и потому, что это сразу развяжет нашей стране руки. И если Российская Федерация будет отвечать, за этим последуют очень печальные последствия», — рассуждает депутат ГД.

Он также напомнил поляку, что Россия и Польша находятся совсем рядом.

«Польскому генералу надо посмотреть на карту. Польша и Российская Федерация находятся в непосредственной близости. Чернобыльская авария, наверное, должна кого-то чему-то научить. Хиросима и Нагасаки — это Япония, она далеко от Польши. А Россия — это близко», — полагает собеседник ФАН.

Резюмируя, член нижней палаты парламента призвал наказать генерала за дерзкий и агрессивный демарш.

«Надо брать этого генерала за ухо, привозить в Москву, то есть запрашивать его выдачу, и привлекать его к ответственности. Потому что подобные заявления не только наносят ущерб двусторонним отношениям, они ставят под угрозу мирное существование польского народа», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.