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Польскому генералу объяснили, почему никто не сможет применить ядерное оружие против РФ

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В ГД предложили взять за ухо и наказать польского генерала, пригрозившего РФ ядерным ударом

Польский генерал Вальдемар Скшипчак допустил нанесение ядерного удара по территории России в случае начала полномасштабных боевых действий. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Wirtualna Polska. Военный считает, что в прошлом США готовы были нанести ядерный удар, чтобы «остановить Красную армию на территории Польши». 

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей усомнился в адекватности польского генерала, заподозрив у него «серьезные проблемы с психикой». 

«Позволять себе подобные высказывания о нанесении ядерного удара по территории Российской Федерации в столь напряженный период, будучи генералом, — это утопия для собственного государства», — говорит российский парламентарий.

Член комитета ГД по обороне преподал польскому генералу урок истории: обороноспособность Польши находится и всегда находилась на низком уровне. Именно поэтому в свое время страна попала под гнет Третьего рейха. Собеседник ФАН считает, что польское военно-политическое руководство комплексует из-за провалов прошлого.

«Я понимаю, что у Польши существуют имперские амбиции Речи Посполитой. Я помню, что поляки пытались захватить территорию России. Но все закончилось. У Варшавы, наверное, существуют какие-то болезненные воспоминания, что они очень долго находились в составе Российской империи. У Польши есть болезненные воспоминания, что она в принципе не в состоянии защитить собственную территорию. Поэтому она была оккупирована немецкими войсками. Сегодня она оккупирована американскими войсками. Этот комплекс неполноценности Варшава пытается компенсировать громкими заявлениями в адрес Российской Федерации», — продолжает политик.

В ГД предложили взять за ухо и наказать польского генерала, пригрозившего РФ ядерным ударом

Александр Шерин добавил, что Москва отразит любую агрессию. Потенциальный противник будет уничтожен еще до того, как сможет причинить ущерб нашей стране.

«Россия обладает всеми силами и средствами для того, чтобы защитить свою территорию от попаданий каких-либо ракет, самолетов и прочих средств доставки не только ядерного, но и обычного оружия. Если кто-то соберется развернуть группировку для нанесения ядерного удара, разместить самолеты, то они будут уничтожены нашими до начала применения, то есть до попытки подняться в воздух», — предостерегает  спикер.

Он считает, что ни одно государство не решится атаковать Россию, поскольку в этом случае начнется полномасштабная война.

«Если подобные заявления со стороны Польши будут продолжаться, то за это будет нести ответственность их хозяин и старший партнер — Соединенные Штаты Америки. Я думаю, нам на такие провокации поддаваться не стоит. Это полная утопия, никто никогда не сможет применить ядерное оружие по территории России. Но не только потому, что мы этого не допустим, а еще и потому, что это сразу развяжет нашей стране руки. И если Российская Федерация будет отвечать, за этим последуют очень печальные последствия», — рассуждает депутат ГД.

Он также напомнил поляку, что Россия и Польша находятся совсем рядом.

«Польскому генералу надо посмотреть на карту. Польша и Российская Федерация находятся в непосредственной близости. Чернобыльская авария, наверное, должна кого-то чему-то научить. Хиросима и Нагасаки — это Япония, она далеко от Польши. А Россия — это близко», — полагает собеседник ФАН.

Резюмируя, член нижней палаты парламента призвал наказать генерала за дерзкий и агрессивный демарш.

«Надо брать этого генерала за ухо, привозить в Москву, то есть запрашивать его выдачу, и привлекать его к ответственности. Потому что подобные заявления не только наносят ущерб двусторонним отношениям, они ставят под угрозу мирное существование польского народа», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США. 

Автор: Михаил Блинов
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