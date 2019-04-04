Продюсер рассказала о плотном графике Булдакова перед смертью

Москва, 4 апреля. Российский актер театра и кино, народный артист России Алексей Булдаков, скончавшийся 3 апреля в Монголии, должен был выступить с концертами и творческими вечерами в Кемеровской области. Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» рассказала продюсер артиста Татьяна Маршова.

По ее словам, предстоящей осенью у артиста был запланирован масштабный тур по Германии.

«На него (тур) за год билеты продавались», — указала продюсер, рассказывая о плотном графике артиста.

Маршова рассказала, что у Булдакова были проблемы со здоровьем, в частности, актер страдал от мигреней, связанных с повышенным давлением, но его внезапная смерть стала для всех шоком.

Напомним, как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду, 3 апреля отечественный актер Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет во время гастролей в Монголии. По предварительным данным, у артиста оторвался тромб.

Как рассказывал источник ФАН из окружения артиста, Булдаков перед смертью находился на отдыхе с приятелями на Байкале в Бурятии. Артист и его друзья решили заглянуть на несколько дней в Монголию.

Телевизионному зрителю Булдаков известен по ролям в кинофильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».