Госдума перенесла на 1 октября 2019 года дату вступления в силу закона о хостелах

Москва, 4 апреля. Госдума приняла закон о запрете гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов в редакции согласительной комиссии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщалось ранее, соответствующие изменения в Жилищный кодекс были инициированы представителями всех фракций нижней палаты парламента, где документ прошел третье, окончательное чтение в начале марта.

Совет Федерации, в свою очередь, отклонил закон. Спорным стал вопрос о сроках его вступления в силу. Изначальный вариант текста предполагал в качестве соответствующей даты момент публикации документа.

Созданная для его доработки согласительная комиссия нижней и верхней палат парламента провела три заседания, в ходе которых были рассмотрены компромиссные предложения депутатов о переносе соответствующей даты на 1 июля и сенаторов — на 1 октября.

С учетом мнения регионов комиссией было принято решение об установлении срока вступления закона в силу 1 октября 2019 года.

Свою позицию о достигнутых решениях в беседе с корреспондентом ФАН выразил депутат Сергей Вострецов.

«Этот закон направлен на защиту наших граждан, и разрешения этой ситуации ждали все россияне. Я считаю, что компромисс по срокам — это большое достижение. С одной стороны, учтены интересы россиян, которые уже оплатили места в хостелах на время отпуска. И на это обращали внимание регионы. С другой, дата сдвинулась не на такой продолжительный период, как изначально просили сенаторы, предлагая 1 января 2020 года», — заявил парламентарий.

При этом член фракции «Единая Россия» отметил, что особое значение закон имеет для Санкт-Петербурга, где такой вид гостиничных услуг достаточно развит.

«Важно также, что бизнес получит возможность завершить сезон без убытков, у него будет время на переоформление жилых помещений в нежилые там, где это возможно», — добавил Вострецов.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что данный закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам.