Заявивший об окончании карьеры Макгрегор сообщил о возвращении в октагон

Нью-Йорк, 4 апреля. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении профессиональной карьеры в MMA, заявил о своем возвращении. Об этом спортсмен написал в своем Twitter-аккаунте.

Тридцатилетний ирландец отметил, что хочет «двигаться вперед вместе со всеми своими фанатами всех вероисповеданий».

«Все религии призывают нас быть лучшей версией себя. У нас один мир на всех. Увидимся в октагоне», — написал Макгрегор.

Как сообщала «Газета.Ru», ирландский боец 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе проиграл российскому коллеге по цеху Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании поединка россиянин перепрыгнул через ограждение октагона, что запрещено регламентом турнира, к болельщикам, где произошла потасовка, в которой приняли участие оба бойца и члены их команд. По результатам изучения инцидента Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, Макгрегора — на полгода.

В текущем месяце оба бойца активизировались в Twitter, где стали публиковать фотоснимки и делать нелицеприятные замечания в адрес друг друга. Макгрегор разместил в социальной сети снимки, на которых у супруги Нурмагомедова полностью закрыто лицо, обозвав ее «полотенцем». Однако ирландец поспешил удалить оскорбительный пост.

В прошлом месяце Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.