В Совфеде назвали манией обсуждение в Польше возможного «нападения» России

Москва, 4 апреля. Обсуждение планов на «случай войны» с Россией, которое идет в Польше, можно назвать манией. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью одному из СМИ заявил, что Запад может применить ядерное оружие против России в случае «нападения» Москвы. Он добавил, что ни одна европейская страна, в том числе Польша, не сможет самостоятельно противостоять РФ при возникновении гипотетического военного конфликта. По словам генерала, именно эти соображения стали причиной вхождения Варшавы в состав НАТО.

Сенатор Пушков раскритиковал это заявление.

«В Польше, как заведенные, обсуждают возможность нападения на нее России. Мания какая-то. Нет такой возможности. Польше пора привыкнуть к мысли, что никто на нее не зарится. Конечно, тогда становится ясен ее подлинный вес — обычной, рядовой европейской страны. Но привыкнуть надо», — написал Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса вложат 260 миллионов долларов в строительство военной инфраструктуры для американских войск в Польше.

Как рассказал политолог Станислав Бышок в комментарии Федеральному агентству новостей, Варшава не в состоянии признать, что тиражируемая на Западе «российская угроза» на самом деле является чепухой. Он добавил, что власти Польши с воодушевлением встретили новость об инвестициях НАТО, рассчитывая на дальнейшие вливания США в инфраструктуру страны.