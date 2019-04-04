Стало известно, когда выйдет последний фильм с Булдаковым

Москва, 4 апреля. Последний фильм с актером Алексеем Булдаковым, который скончался накануне в возрасте 68 лет, представят зрителям в конце 2019 года. Об этом сообщила продюсер кинокартины Анна Крутова.

Она рассказала, что фильм называется «Дикие предки», по жанру — комедия. По словам Крутовой, в настоящее время идут переговоры с дистрибьютерами, уже сделан пост-продакшн.

Планируется, что предпремьерный показ кинокартины состоится в мае на фестивале «От всей души» в городе Ульяновск, где и снимался фильм, пишет ТАСС.

«Мы с Алексеем Ивановичем буквально две недели назад говорили, он так обрадовался, говорит: «Ань, я обязательно поеду», — поделилась продюсер, отметив, что Булдаков сыграл в фильме «прекрасного совершенно деда-казака».

По словам Крутовой, актер — «чудесный человек», а во время съемок «был бодрым, сильным».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни из-за оторвавшегося тромба во время отдыха в Монголии. Известно, что тело актера доставят в Москву 4 апреля.

Коллеги Алексея Булдакова болезненно восприняли весть о его смерти. для актера и депутата Алексея Севастьянова смерть Булдакова стала самой настоящей неожиданностью, а народная артистка России, певица Лариса Долина до сих пор не может поверить в смерть своего близкого «замечательного, талантливого, энергичного и смешного» друга.

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