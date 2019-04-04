Москва, 4 апреля. Продажи «АвтоВАЗа» в марте в России выросли на 10,1% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Отмечается, что за третий месяц 2019 года «АвтоВАЗ» продал 33 тысячи 821 машин.

Отмечается, что суммарно по итогам трех первых месяцев 2019 года в России продано 82 тысячи 363 автомобиля Lada. Это на 4,1% больше, чем за тот же отрезок времени 2018 года.

Ранее «АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus. Отмечается, что газобаллонное оборудование в битопливной модели устанавливается на легкие коммерческие и пятиместные пассажирские версии семейства Lada Largus: фургон, пятиместный универсал и версию Lada Largus Cross. Все автомобили этого семейства оснастят 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Цена на авто стартует с 728 тысяч рублей.

Сейчас в линейке «АвтоВАЗ» с метановой газобаллонной установкой есть Vesta CNG, выпуск которой начался в 2017 году.