В США объяснили, почему американские бизнесмены недовольны санкциями против РФ

Вашингтон, 4 апреля. Американские бизнес-круги испытывают все больше недовольства по причине введенных США антироссийских рестрикций. Таким мнением поделилась в интервью ТАСС почетный консул России в Денвере Дебора Энн Палмиери.

По ее словам, американские предприятия и компании все больше задаются вопросами касательно рациональности и обоснованности санкций.

«Многие воспринимают это так, что их просят пожертвовать интересами акционеров во имя амбиций политиков и ошибочного курса, приводящего к потере бизнеса», — объяснила американка.

Палмиери указала на то, что американские бизнесмены в течение последних лет в связи с антироссийскими ограничениями были вынуждены «пойти на затраты и убытки из-за действий законодателей США, чьи интересы при этом не страдают». Эксперт выразила уверенность, что перспектива ужесточения антироссийских санкций наносит ущерб бизнесу Штатов, в частности, потому что «лишает возможностей, которые при других обстоятельствах были бы необходимы».

Специалист, которая на протяжении 25 лет помогает развивать российско-американские отношения главным образом в области экономики и бизнеса, подчеркнула, что экономики двух держав «в существенной степени дополняют друг друга», хотя на данном этапе не обращают на это внимание.

Накануне сообщалось, что группа сенаторов США планирует внести на рассмотрение Конгресса законодательный проект, содержащий угрозу введения жестких санкций против России. Отмечалось, что рестрикции коснутся банковского, энергетического и военного сектора экономики РФ.