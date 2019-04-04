Витамины могут добавить в потребительскую корзину в России

Москва, 4 апреля. Витаминный и минеральный комплекс могут добавить в потребительскую корзину, которую должны утвердить в 2021 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные, полученные в Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ).

В настоящее время этот вопрос обсуждается в Министерстве труда и социальной защиты РФ. По словам руководителя научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ Александра Батурина, этот вопрос является особо важным для россиян, которые испытывают недостаток микронутриентов, в том числе витаминов D, В и кальция.

Предполагается, что для восполнения витаминов, россияне будут принимать таблетки три месяца в год, предполагается увеличение стоимости потребительской корзины на 604,8 рубля. При этом прожиточный минимум вырастет почти на 6%. Потребительскую корзину должны обновить к 2021 году, напоминает «Газета.ru».

Ранее Батурин рассказал, как формируется новая продуктовая корзина в России.