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Зонд «Хаябуса-2» начал снижение перед созданием кратера на астероиде Рюгу

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Зонд «Хаябуса-2» начал снижение перед созданием кратера на астероиде Рюгу

Токио, 4 апреля. Японский зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2»), находящийся вблизи отдаленного астероида Рюгу, приступил к подготовительной части операции по созданию искусственного кратера на поверхности космического тела. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что в четверг аппарат начал плавно снижаться с высоты 20 километров над астероидом. Примерно через 20 часов расстояние между зондом и космическим телом сократится до 500 метров. От зонда отделится специальный блок, который должен взорваться, подлетев еще ближе к астероиду. Техника должна «выстрелить» на поверхность космического тела медным «снарядом» массой в два килограмма.

Ожидается, что в результате столкновения на Рюгу появится большой искусственный кратер.

Происходящее должна зафиксировать специальная камера. Зонд, в свою очередь, во время операции переместится чуть дальше, чтобы минимизировать риск попадания осколков.

Зонд «Хаябуса-2» начал снижение перед созданием кратера на астероиде Рюгу

Автор: Алия Садыкова
Источник: Пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований
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