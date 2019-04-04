Алексей Рогозин уходит с должностей вице-президента ОАК и гендиректора ПАО «Ил»

Москва, 4 апреля. Алексей Рогозин оставляет должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина. Об этом сообщил источник в авиационной отрасли.

Как рассказал собеседник ТАСС, Алексей Рогозин решил покинуть должности. Его решение рассмотрит совет директоров ОАК. Имена возможных кандидатов на пост главы ПАО «Ил» пока неизвестны.

По информации источника, решение Рогозина об уходе не было спонтанным. Покинуть должности Алексей Рогозин решил около двух или трех недель назад.

«Удивительно, что его уход с поста происходит на фоне активного подъема проектов, которые реализует «Ильюшин», — сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что несколько дней назад легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет в Воронеже. Рогозин рассказывал, что никаких серьезных замечаний к первому опытному образцу самолета не было, экипаж остался доволен работой судна.

Кроме того, состоялась передача первого серийного самолета Ил-76МД-90А военно-транспортной авиации.

Алексей Рогозин был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации в марте 2017 года. В апреле того же года был утвержден генеральным директором ПАО «Ил».