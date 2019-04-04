Спутник системы ГЛОНАСС введен в эксплуатацию после техобслуживания

Москва, 4 апреля. Спутник «Глонасс-М» под номером 754 ввели в эксплуатацию после трех дней технического обслуживания. Об этом говорится в сообщении на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Отмечается, что спутник начал использоваться «по целевому назначению». Напомним, космический аппарат вывели на техническое обслуживание 1 апреля. Спутник был запущен 24 марта 2014 года.

В январе 2019 года в работу вернули навигационный спутник «Глонасс-М», который накануне Нового года был внепланово переведен на техническое обслуживание. После сбоя на спутнике включили резервный комплекс аппаратуры.

Орбитальная установка спутников ГЛОНАСС возобновила работу в штатном режиме и функционирует в полном составе. Сейчас в орбитальной установке работают по целевому назначению все 24 спутника. Ранее сообщалось, что Роскосмос намерен разместить наземную станцию ГЛОНАСС на юге Индии, а также ведет переговоры о размещении станций спутниковой навигационной системы с США.